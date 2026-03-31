Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин по ВКС участвует в значимом для транспортной отрасли мероприятии

Путин участвует в открытии объектов транспортной инфраструктуры в регионах РФ
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия ряда объектов транспортной инфраструктуры в регионах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В заявлении отмечается, что глава государства участвует в мероприятии по видео-конференц-связи (ВКС).

«Уважаемые коллеги! У нас сегодня сразу несколько крупных, значимых событий в транспортной отрасли. Уверен, что они позитивно скажутся на ее развитии, послужат укреплению всей национальной экономики», — сказал российский лидер, произнося вступительную речь.

Он отметил, что в Благовещенске завершилось строительство нового пассажирского аэровокзального комплекса. На реке Дон в Ростовской области продолжается создание Багаевского гидроузла, который должен обеспечить крупнотоннажное судоходство и поспособствовать росту объемов грузоперевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна. Путин подчеркнул, что первый этап возведения объекта уже завершен.

Более того, в Санкт-Петербурге готовы приступить к очередному этапу строительства Широтной магистрали скоростного движения. Также в ходе церемонии будет запущено движение беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 «Восток», подчеркнул президент. Он пояснил, что благодаря этому Петербург и Казань будут связаны единым коридором беспилотных грузовых перевозок.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!