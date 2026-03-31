Путин по ВКС участвует в значимом для транспортной отрасли мероприятии

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия ряда объектов транспортной инфраструктуры в регионах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В заявлении отмечается, что глава государства участвует в мероприятии по видео-конференц-связи (ВКС).

«Уважаемые коллеги! У нас сегодня сразу несколько крупных, значимых событий в транспортной отрасли. Уверен, что они позитивно скажутся на ее развитии, послужат укреплению всей национальной экономики», — сказал российский лидер, произнося вступительную речь.

Он отметил, что в Благовещенске завершилось строительство нового пассажирского аэровокзального комплекса. На реке Дон в Ростовской области продолжается создание Багаевского гидроузла, который должен обеспечить крупнотоннажное судоходство и поспособствовать росту объемов грузоперевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна. Путин подчеркнул, что первый этап возведения объекта уже завершен.

Более того, в Санкт-Петербурге готовы приступить к очередному этапу строительства Широтной магистрали скоростного движения. Также в ходе церемонии будет запущено движение беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 «Восток», подчеркнул президент. Он пояснил, что благодаря этому Петербург и Казань будут связаны единым коридором беспилотных грузовых перевозок.

