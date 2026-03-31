Один человек погиб в результате пожара на заводе в Нижнекамске

Сибур: в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме» погиб человек

В результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме» погиб человек, еще 50 пострадали. Об сообщили журналистам в пресс-службе компании «Сибур», пишет ТАСС.

«В результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек. Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего. Его семье будет оказана поддержка и материальная помощь», — сказали там.

В пресс-службе добавили, что пострадавшим помогают врачи.

Чрезвычайное происшествие на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошло 31 марта. Изначально Telegram-канал SHOT сообщал, что пострадали 13 человек. Комментируя ситуацию, глава Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что на место происшествия уже прибыли сотрудники служб оперативного реагирования. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий взрыва, переместили на безопасное расстояние.

