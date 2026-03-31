Трамп ответил на решение Франции по Ирану фразой «США запомнят»

Трамп: США не забудут отказ Франции разрешить пролеты для нужд операции в Иране

США не забудут отказ Франции разрешить пролеты американских самолетов, направляющихся в Израиль с военными грузами, пролетать над французской территорией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты не забудут этот отказ Франции.

В начале марта Франция закрыла свое воздушное пространство для любых самолетов, участвующих в военной операции против Ирана. Президент Эммануэль Макрон назвал военные действия США и Израиля против Исламской Республики нарушающими международное право. Несмотря на это, 21 марта Париж разрешил американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через французскую территорию на пути в Иран.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

31 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке должны быть завершены как можно скорее.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.