Минприроды оценило запасы сырья в России

Минприроды: запасов сырья в РФ достаточно, чтобы надолго обеспечить экономику

Запасов высоколиквидных и дефицитных видов сырья в РФ достаточно для обеспечения экономики страны на долгий срок. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов в ходе коллегии Роснедр, передает РИА Новости.

Он отметил, что недропользование – это государственный суверенитет.

«У нас достаточно запасов как высоколиквидного, так и дефицитного сырья, чтобы обеспечить потребности российской экономики на долгосрочную перспективу», — указал Козлов.

24 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что РФ хорошо подготовлена к эпохе дефицита ресурсов в мире. Он отметил, что РФ является крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входит в тройку лидеров по производству большинства сырьевых товаров.

До этого глава МИД России заявил, что США должны учитывать интересы РФ и проявлять уважение к стране и «за пределами российских богатств».

Ранее Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа за одну ночь.