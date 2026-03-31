Ребенок в ванне сплавился по реке в Тюменской области и попал на видео

В Тюменской области ребенок в ванне сплавился по реке

В Тюменской области обнаружили ребенка в ванне, который сплавлялся по реке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Урая.

Инцидент произошел, когда сотрудники экстренных служб патрулировали береговую зону рек Конда и Колосья — спасатели заметили ребенка в ванне, который находился в воде и пытался грести палкой. Рядом с ним больше никого не было, этот момент попал на видео.

Ребенка оперативно извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Спасатели призвали родителей контролировать местонахождение детей во время каникул в связи с возрастающим риском опасных ситуаций.

