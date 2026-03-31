«Ухо звенеть начало»: жители Нижнекамска — о взрыве на нефтезаводе

Из-за взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске в Республике Татарстан в домах вылетели окна и москитные сетки, а у людей началось першение в горле. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Елена.

«Сильный был взрыв. Першит в горле и у меня и у соседей, повылетали москитные сетки. Рядом в домах повылетали окна. Главное, чтобы все были живы. Дыма много черного. Дышать не тяжело, окна закрыли. В горле просто першит», — сказала она.

Еще одна местная жительница Вероника в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что у нее зазвенели уши из-за сильного взрыва. По ее словам, сейчас в воздухе видна туча из черного дыма.

«Я находилась дома по улице Менделеева, именно на момент взрыва была на балконе с открытым окном. Дошла взрывная волна, и был громкий хлопок, даже ухо звенеть начало и сильно пошатнулись окна. Очень большая туча наблюдается. А что это было — все врут, что сбой на заводе! Но логично же, что это не так, потому что так говорят всегда, когда это не так. Всю ночь сирены работали, предупреждения от МЧС о ракетной опасности и беспилотной и такое совпадение, что именно в этот день взрыв произошел?», — подчеркнула она.

Взрыв на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошел 31 марта. Глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что на место происшествия прибыли сотрудники служб оперативного реагирования — они ликвидируют возникшее на территории предприятия возгорание. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий ЧП, переместили на безопасное расстояние.

Пресс-служба холдинга «Сибур», в который входит «Нижнекамскнефтехим», сообщила об отсутствии угроз для жителей города и экологической обстановки. Причиной взрыва был назван «сбой в работе оборудования».

Ранее стало известно, что в Нижнекамске при взрыве на предприятии пострадали люди.

 
