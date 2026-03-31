Путин заявил о «колоссальном логистическом потенциале» России

Россия должна использовать свой колоссальный логистический потенциал с учетом коренных перемен в мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, его слова приводятся на сайте Кремля.

«С учетом коренных перемен в мировой экономике мы обязаны максимально эффективно его (логистический потенциал — «Газета.Ru») использовать для того, чтобы диверсифицировать глобальные логистические потоки, предложить новые, более безопасные, надежные и выгодные маршруты», — сказал он.

По его словам, для этого власти продолжат модернизировать транспортную инфраструктуру, расширять сеть федеральных и региональных дорог, а также будут повышать безопасность и устойчивость судоходства на трассах Северного морского пути, Трансарктического транспортного коридора и наращивать мощности Восточного полигона железных дорог.

