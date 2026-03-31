В КСИР рассказали о потерях после удара США и Израиля

КСИР: советник главы Генштаба ВС Ирана ликвидирован из-за удара США и Израиля
Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги не выжил в результате удара США и Израиля, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Ахмад Вахиди. Об этом сообщает Tasnim.

Вахиди добавил, что в результате удара также пострадали члены семьи Эсхаги.

До этого профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол заявил, что в случае нанесения Израилем ядерного удара по территории Ирана, второй может ответить на этот удар.

Эксперт отметил, что нападение США и Израиля на Иран не имело никакого смысла, но теперь Тегеран точно захочет заполучить ядерное оружие, если сочтет, это необходимым для сохранения страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее США и Израиль атаковали гражданский самолет с гуманитарной помощью.

 
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
