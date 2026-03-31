День смеха – 2026: 60 позитивных открыток и поздравлений с 1 апреля

Красивые и веселые праздничные открытки и поздравления ко Дню смеха и розыгрышей 1 апреля

1 апреля в России и ряде других стран отмечают День смеха. Среди традиций праздника — розыгрыши друзей, близких, коллег и знакомых. Важно и самому в этот день не попасть впросак и, если вас разыгрывают, вовремя ответить: «Первое апреля — никому не верю». Поздравьте в этот день ваше окружение позитивной картинкой с веселыми пожеланиями. «Газета.Ru» подготовила праздничные открытки и поздравления с 1 апреля.

Чтобы порадовать близкого красивой открыткой, выберите одну из картинок ниже и скачайте на свое устройство. После этого отправьте ее в любом мессенджере или поделитесь в социальных сетях. «Газета.Ru» подготовила 30 вариантов поздравительных открыток: от милых до смешных.

Праздничные открытки с Днем смеха

Midjourney/Газета.Ru

Праздничные открытки с 1 апреля

Поздравления с Днем смеха — 2026

* С 1 апреля! Улыбнись! Больше поводов для смеха и меньше — для переживаний!

* С Днем смеха и розыгрышей! Пусть шутки будут добрыми, сюрпризы приятными, улыбки искренними!

* Поздравляю с 1 апреля! Давай чаще смеяться вместе!

* С Днем смеха и розыгрышей! Никому сегодня не верь!

* С 1 апреля! Пусть в жизни всегда будет место хорошей шутке!

* Поздравляю с Днем смеха! Радости и позитива!

* С 1 апреля! Пусть настроение будет легким, а шутки — удачными!

* С Днем смеха! Желаю улыбок и хорошего настроения!

* С Днем смеха! Веселого дня!

* С 1 апреля! Пусть самые неожиданные сюрпризы будут приятными!

* С 1 апреля! Радости и позитивных эмоций!

* Поздравляю с 1 апреля! Ничто так не сближает, как хорошая шутка! Давай чаще смеяться вместе!

* С Днем смеха! Желаю веселья, радости и драйва!

* С 1 апреля! Пусть этот день будет веселым и ярким!

* Поздравляю с 1 апреля! Смейся сегодня от души!

* С 1 апреля! Пусть смех будет искренним, а приколы — добрыми!

* С 1 апреля! Чаще улыбайся и радуйся жизни!

* С 1 апреля! Пусть шутки и смех помогут преодолеть любые трудности!

* С Днем смеха! Желаю отличного настроения и веселой компании!

* С 1 апреля! Пусть юмор спасает в любой ситуации!

* С 1 апреля! Сегодня работаем шутя, а зарабатываем всерьез! За дело!

* С Днем смеха! Будь сегодня на позитиве!

* Коллеги, с 1 апреля! Пусть сегодня все сложные задачи окажутся шуткой!

* С 1 апреля! Желаю, чтобы работа не мешала веселью, а веселье — работе!

* С Днем смеха! Пусть все получается шутя!

* С 1 апреля! Больше смеха, меньше стресса!

* С Днем смеха! Желаю жить на позитиве!

* С 1 апреля! Смех — это вам не шутка, а серьезное дело! Смейтесь чаще!

* С Днем смеха! Старайся к трудностям относиться с юмором!

* С 1 апреля! Пусть шутки будут смешными, а веселье искренним!

Как появился День смеха

Корни праздника уходят в позднее Средневековье. По одной из версий, традиция преподносить друг другу шуточные подарки появилась в европейских странах. В те времена Новый год встречали в марте или в сентябре. Весенний праздник как раз приходился на даты с 25 марта по 1 апреля. В честь «весеннего Нового года» европейцы обменивались подарками и веселились. В 1564 году Карл IX утвердил 1 января как дату наступления Нового года, однако традиция преподносить весной шуточные презенты осталась.

Кстати Над теми, кто продолжал праздновать и веселиться в «неправильный» день, было принято подшучивать. Их называли апрельскими дураками (April Fools). Вот почему 1 апреля также считается Днем дурака.

На Руси во времена язычества верили, что 1 апреля после зимнего сна просыпаются домовые. Пробуждались хранители жилища с неохотой, в дурном настроении. Чтобы их подбодрить, люди валяли дурака — наряжались в смешные одежды, веселились и шутили. Позже праздник связали с Масленицей: в дохристианские времена ее отмечали с конца марта до начала апреля, гулянья продолжались несколько дней.

Праздновать День смеха начали в период правления Петра I, который узнал о традиции разыгрывать друг друга от жителей Немецкой слободы. В 1690-х государь ввел несколько новшеств, которые позже стали называть «реформой веселья». В России стали проводить карнавалы, маскарады и шоу пародий, запускать фейерверки. А 1 апреля сам собой закрепился как день розыгрышей.

О празднике упоминали многие писатели, например Александр Пушкин, Федор Достоевский, Николай Некрасов, а также Илья Ильф и Евгений Петров.