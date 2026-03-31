Сибига пожаловался на иранскую ракету, упавшую неподалеку от посольства Украины

Сибига: иранская ракета упала в 30 метрах от посольства Украины в Израиле
Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Иранская ракета упала приблизительно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле, давление на Тегеран должно постоянно усиливаться. Об этом на своей странице в соцсети Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Сегодня утром части иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле. К счастью, посетители находились внутри, и никто из них не пострадал», — написал Сибига.

По его словам, «иранский режим» представляет угрозу для всех на Ближнем Востоке. Необходимо «защищать жизни» от такого террора, и Украина вносит свой вклад, написал министр. Глава МИД также призвал «постоянно усиливать давление» на Москву и Тегеран.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля беспилотниками территория Украины может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов.

Позже депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский призвал готовиться к возможному удару Ирана по территории Украины.

Ранее в Тегеране назвали Украину участницей агрессии США против Ирана.

 
