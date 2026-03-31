Смолов заключил мировое соглашение по делу об избиении в «Кофемании»

Футболист Смолов заключил мировое соглашение по делу об избиении в «Кофемании»
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Краснодара» Федор Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу об избиении в «Кофемании» на Большой Никитской улице в Москве. Об этом сообщила РИА Новости адвокат игрока Варвара Кнутова.

«Мой клиент Федор Смолов достиг мирового соглашения с потерпевшим по делу, вопрос прекращения дела суд решит 1 апреля в соответствии со статьей 25 УПК РФ», — заявила адвокат спортсмена.

28 мая 2025 года Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию. Смолову вменялась часть 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

Позже жена спортсмена Карина Истомина в своем Telegram-канале заявила, что ее муж долгое время подвергался буллингу и не совладал с эмоциями.

18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинение в отношении игрока и ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее адвокат Федора Смолова рассказала свою версию конфликта в кафе.

 
