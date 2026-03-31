В «Динамо» обвинили Горбачева и Ельцина в распаде СССР

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что первый президент России Борис Ельцин ради власти готов был развалить СССР. Его слова приводит Sport24.

«Ельцин дал нашей стране ту войну, которую мы получили. Они с Горбачевым — два сапога пара. Они воевали между собой. Ельцин ради власти готов был развалить Советский Союз, но он даже не понимал, куда придет страна», — заявил Гаджиев.

«Динамо» после 22 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице с 21 баллом на счету. Игра махачкалинской команды с «Балтикой» состоится 5 апреля.

В последнем матче в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Динамо» в гостях потерпело поражение от московского ЦСКА со счетом 1:3. Единственный мяч в составе махачкалинцев забил Гамид Агаларов. У хозяев отличились Энрике Кармо, Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев.

Ранее стало известно, что «Динамо» поможет пострадавшим от наводнения в Дагестане.