Лариса Долина снизила сумму, которую хочет получить от мошенников, на миллионы рублей

Певица Лариса Долина снизила сумму, которую хотела бы взыскать с осужденных за мошенничество с ее квартирой людей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

По словам представителя звезды, общий размер ущерба составляет 175 млн рублей, в эту сумму входит рыночная стоимость жилья и денежные переводы исполнительницы на счета аферистов.

«Соответственно из похищенных 175 млн рублей вычитаем уже просуженные 61 млн рублей и у нас получается 114 млн рублей», – рассказал он.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, более 60 миллионов рублей суд якобы обязал вернуть еще до первого заседания.

Долина стала жертвой мошенников, отправив им свои средства и продав квартиру за более чем 100 миллионов рублей Полине Лурье. Осознав, что ее обманули, певица обратилась в суд, но Верховный суд оставил жилье за покупательницей.

Также под суд пошли четыре человека, которые участвовали в махинации. Один из них получил срок четыре года, остальные – по семь лет.

Ранее Лариса Долина оказалась в базе должников налоговой службы.