Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Лариса Долина снизила сумму, которую хочет получить от мошенников, на миллионы рублей

РЕН ТВ: Долина снизила исковые требования о возмещении вреда до 114 млн рублей
Максим Богодвид/РИА Новости

Певица Лариса Долина снизила сумму, которую хотела бы взыскать с осужденных за мошенничество с ее квартирой людей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

По словам представителя звезды, общий размер ущерба составляет 175 млн рублей, в эту сумму входит рыночная стоимость жилья и денежные переводы исполнительницы на счета аферистов.

«Соответственно из похищенных 175 млн рублей вычитаем уже просуженные 61 млн рублей и у нас получается 114 млн рублей», – рассказал он.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, более 60 миллионов рублей суд якобы обязал вернуть еще до первого заседания.

Долина стала жертвой мошенников, отправив им свои средства и продав квартиру за более чем 100 миллионов рублей Полине Лурье. Осознав, что ее обманули, певица обратилась в суд, но Верховный суд оставил жилье за покупательницей.

Также под суд пошли четыре человека, которые участвовали в махинации. Один из них получил срок четыре года, остальные – по семь лет.

Ранее Лариса Долина оказалась в базе должников налоговой службы.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!