«Ему просто скучно». Трамп решил завершить войну в Иране

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам о готовности завершить военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана, оставив Ормузский пролив закрытым для судоходства, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

«В последние дни Трамп и его помощники пришли к выводу, что попытка открыть узкое место в проливе затянет конфликт за пределы его плана, рассчитанного на четыре-шесть недель»,

— говорится в публикации.

По мнению главы Белого дома, Вашингтону сейчас необходимо достичь основных целей — ослабить военно-морской флот Ирана и снизить его ракетные запасы, свернуть боевые действия и одновременно оказать дипломатическое давление на Тегеран, чтобы возобновить свободный поток торговли, выяснило издание.

«Если это не удастся, Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и странах Персидского залива взяли на себя инициативу по возобновлению работы пролива», — отметили собеседники газеты.

WSJ считает, что такая позиция, вероятно, укрепит контроль Ирана над Ормузским проливом и перенесет «сложную операцию» по его открытию на более поздний срок. Однако президент США может рассмотреть и военные варианты, но они для него не столь приоритетны, утверждают источники.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Вашингтон рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля. Перед этим она предупредила, что в случае отказа Трамп «обрушит настоящий ад» на Исламскую Республику.

Противоречивый Трамп

Тем временем на Ближний Восток уже прибыли почти 3,5 тыс. морских пехотинцев и моряков, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства США. Численность американских военнослужащих на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч, выяснила газета The New York Times.

На этом фоне Трамп заявил, что хочет «захватить нефть в Иране» и может взять под контроль остров Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал республики.

По информации The Washington Post, Соединенные Штаты готовятся к наземной операции против Ирана. Ее продолжительность может составить «несколько недель» или «пару месяцев». В планах — захват острова Харк и рейды в прибрежье Ормузского пролива, утверждают источники издания. Однако пока неизвестно, получили ли они одобрение Трампа.

Издание MS NOW обратило внимание, что Пентагон направляет своих военных в ближневосточный регион на фоне «противоречивых и оторванных от реальности» заявлений Трампа о том, что он «уже выиграл» эту войну. Один из высокопоставленных чиновников Белого дома уточнил, что подобная риторика связана с желанием американского лидера «просто объявить о победе и двигаться дальше».

«[Трампу] немного наскучил Иран. Не то чтобы он об этом жалел — ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше», — сказал собеседник издания.

Другой чиновник заметил, что Трамп начал «отходить» от конфликта. Глава Белого дома переключил свои разговоры и личные интересы на экономику, внутренние проблемы и предстоящие промежуточные выборы, уточнил он.

Журналисты портала Axios подсчитали, что Трамп уже 12-й раз с начала марта намекнул на возможность скорого завершения операции против Ирана .

Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил, что стороны намерены нейтрализовать «экзистенциальную угрозу», связанную с ядерными разработками Тегерана. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.