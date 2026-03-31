Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

«Ему просто скучно». Трамп решил завершить войну в Иране

WSJ: Трамп завершит операцию против Ирана без открытия Ормузского пролива
Дональд Трамп
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов завершить боевые действия против Ирана, поскольку конфликт может затянуться и превысить запланированные четыре-шесть недель, утверждает The Wall Street Journal. По информации издания, политик готов оставить Ормузский пролив закрытым для судоходства. Как заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, Трампу «немного наскучил Иран» и он намерен двигаться дальше. Однако на этом фоне Пентагон наращивает военную группировку на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам о готовности завершить военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана, оставив Ормузский пролив закрытым для судоходства, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

«В последние дни Трамп и его помощники пришли к выводу, что попытка открыть узкое место в проливе затянет конфликт за пределы его плана, рассчитанного на четыре-шесть недель»,

— говорится в публикации.

По мнению главы Белого дома, Вашингтону сейчас необходимо достичь основных целей — ослабить военно-морской флот Ирана и снизить его ракетные запасы, свернуть боевые действия и одновременно оказать дипломатическое давление на Тегеран, чтобы возобновить свободный поток торговли, выяснило издание.

«Если это не удастся, Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и странах Персидского залива взяли на себя инициативу по возобновлению работы пролива», — отметили собеседники газеты.

WSJ считает, что такая позиция, вероятно, укрепит контроль Ирана над Ормузским проливом и перенесет «сложную операцию» по его открытию на более поздний срок. Однако президент США может рассмотреть и военные варианты, но они для него не столь приоритетны, утверждают источники.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Вашингтон рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля. Перед этим она предупредила, что в случае отказа Трамп «обрушит настоящий ад» на Исламскую Республику.

Противоречивый Трамп

Тем временем на Ближний Восток уже прибыли почти 3,5 тыс. морских пехотинцев и моряков, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства США. Численность американских военнослужащих на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч, выяснила газета The New York Times.

На этом фоне Трамп заявил, что хочет «захватить нефть в Иране» и может взять под контроль остров Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал республики.

По информации The Washington Post, Соединенные Штаты готовятся к наземной операции против Ирана. Ее продолжительность может составить «несколько недель» или «пару месяцев». В планах — захват острова Харк и рейды в прибрежье Ормузского пролива, утверждают источники издания. Однако пока неизвестно, получили ли они одобрение Трампа.

Издание MS NOW обратило внимание, что Пентагон направляет своих военных в ближневосточный регион на фоне «противоречивых и оторванных от реальности» заявлений Трампа о том, что он «уже выиграл» эту войну. Один из высокопоставленных чиновников Белого дома уточнил, что подобная риторика связана с желанием американского лидера «просто объявить о победе и двигаться дальше».

«[Трампу] немного наскучил Иран. Не то чтобы он об этом жалел — ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше», — сказал собеседник издания.

Другой чиновник заметил, что Трамп начал «отходить» от конфликта. Глава Белого дома переключил свои разговоры и личные интересы на экономику, внутренние проблемы и предстоящие промежуточные выборы, уточнил он.

Журналисты портала Axios подсчитали, что Трамп уже 12-й раз с начала марта намекнул на возможность скорого завершения операции против Ирана.

Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил, что стороны намерены нейтрализовать «экзистенциальную угрозу», связанную с ядерными разработками Тегерана. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!