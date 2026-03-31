Зеленский сделал заявление по итогам переговоров США и Украины

Зеленский заявил о провале переговоров США и Украины
Переговоры делегации Украины со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером не привели к ощутимым результатам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Axios.

Глава Украины обеспокоен тем, что в окружении президента США Дональда Трампа могут рассматривать в качестве основного варианта возможность территориальных уступок со стороны Киева.

«Меня беспокоит, что они не видят другого способа <...> кроме как вывести украинские войска с территории», — отметил он.

До этого военный эксперт Маркус Райснер рассказал в интервью Berliner Zeitung, что Украине придется отказаться от территорий при любом сценарии завершения конфликта с Россией.

Эксперт считает, что Киев совершил большую ошибку, отказавшись от переговоров в 2022 году.

До этого президент Зеленский заявил, что страна чувствует себя «медиатором» в мирном процессе, а не стороной конфликта, поскольку не может добиться встречи в трехстороннем формате из-за позиций России и США по месту встречи.

Ранее Дмитриев заявил, что большинство украинцев поддержали бы территориальные уступки.

 
