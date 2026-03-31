От петунии до фуксии: какие цветы посадить на балконе в зависимости от стороны

С приходом весны многие мечтают о собственном зеленом уголке. Вовсе не обязательно ждать выходных на даче — маленький, но цветущий сад можно устроить прямо на балконе, даже если солнце заглядывает туда изредка. Какие цветы выбрать для балкона в зависимости от стороны света, как за ними правильно ухаживать и на что обратить внимание при покупке семян — в материале «Газеты.Ru».

Какие цветы выбрать для балкона

Балкон — отличное место для выращивания самых разных растений. Прежде всего стоит обратить внимание на герани, папоротники и пальмы: эти комнатные любимцы прекрасно чувствуют себя на открытом воздухе в летний период. Когда ночная температура стабильно держится выше 15 ℃, к ним можно смело добавить спатифиллум, разместив его в полутенистом уголке, рассказала «Газете.Ru» Ирина Лебедева, начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» (Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, ведомство Россельхознадзора).

При выборе растений для балкона нужно учитывать, на какую сторону он выходит.

Южная сторона

Южная сторона — рай для солнцелюбивых растений. Прямые солнечные лучи здесь присутствуют практически весь световой день. Здесь будут хорошо себя чувствовать цветы, которые не боятся жары и засухи.

Lapa Smile/Shutterstock/FOTODOM

* Петуния — одно из самых популярных растений в мире. Для комфортного роста ей необходима температура в диапазоне 18–24 ℃ и хорошее освещение, поэтому размещайте горшки на южной или восточной стороне, объясняет Ирина Лебедева. Поливать петунию достаточно дважды в неделю: земля должна оставаться умеренно влажной, но не переувлажненной. В дождливые дни дополнительный полив не требуется. Чтобы сформировать красивый пышный куст, прищипните молодое растение после появления 5–6 листьев, а по мере роста подрезайте выбивающиеся побеги. Растение не переносит морозов, поэтому в нашем климате оно однолетнее.

* Бархатцы — неприхотливые цветы, которые великолепно переносят высокие температуры и активно цветут даже при 30 ℃. В знойную погоду их достаточно поливать два-три раза в неделю, и они будут радовать вас буйным цветением на протяжении всего сезона.

* Герань (пеларгония) прекрасно выдерживает прямые солнечные лучи, а при правильном уходе будет обильно цвести. Для подкормки дважды в неделю используйте жидкие минеральные удобрения на базе калия, азота, железа. Важно регулярно поливать и разрыхлять почву, чтобы земля насыщалась кислородом.

* Портулак — идеальный выбор для южной стороны, где палящее солнце мгновенно высушивает землю. Его махровые цветки напоминают маленькие розочки, а суккулентная листва сама по себе служит украшением. Единственный недостаток — в пасмурную погоду цветки остаются закрытыми. Портулак — суккулент растение, обладающее специальными тканями для накопления воды, способно выживать в засушливых условиях, поэтому здесь лучше придерживаться принципа «лучше недолить, чем перелить». В среднем его нужно поливать 1-2 раза в неделю.

А вот остальным растениям придется немного помочь — в пиковые часы солнечной активности нужно организовать затенение. Если балкон закрытый, спасут обычный тюль или жалюзи. На открытом балконе можно схитрить: поставить более нежные цветы в тень от светолюбивых растений или просто опустить горшки на пол — где прямые лучи, как правило, не достают. И еще один важный момент, про который многие забывают — постоянно проверяйте землю! На южной стороне грунт высыхает очень быстро, и растения могут пострадать. Ирина Лебедева начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Северная сторона

Северные балконы получают минимум прямого солнца, но это не значит, что они обречены на запустение. Для них отлично подойдут тенелюбивые и теневыносливые растения.

Lapa Smile/Shutterstock/FOTODOM

* Бегония — настоящая находка для северного балкона: она не переносит прямых солнечных лучей, предпочитает полутень и цветет с лета до середины осени. Оптимальная температура для ее пышного цветения — 18–23 ℃. Чтобы бегония радовала вас красивыми цветами, важно поддерживать почву в слегка увлажненном состоянии — для этого достаточно поливать ее каждые 2–3 дня.

* Фуксии — одни из самых удобных растений для балкона. Они устойчивы к заморозкам, хорошо растут в рассеянном свете и при правильном уходе радуют цветением год за годом. Летом им комфортно при температуре от 18 до 25 ℃, а поливать их достаточно раз в 2–3 дня. Зимой фуксии погружаются в период покоя, поэтому их рекомендуется убирать в темное прохладное место (около 10 ℃).

* Плющ — комфортно себя чувствует в полутени, не требует обильного полива. Оптимальная температура для его роста составляет 18–22 ℃. Из плюща можно создать эффектное украшение: оплести им стены или сформировать живописный «шатер».

Из однолетников для северного балкона подойдут настурция, душистый горошек и алиссум.

С поливом на северной стороне все работает совсем иначе, чем люди привыкли думать. Без прямого солнца земля не успевает просыхать, и корни начинают гнить — это главная ловушка. Поэтому обязательно насыпьте на дно кашпо керамзит, он спасет ваши растения от лишней влаги. Ирина Лебедева начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Важно Если на северном балконе катастрофически мало света, нужно использовать фитолампы.

Восточная сторона

Восточный балкон освещается мягким утренним солнцем, которое идеально подходит для многих растений. На этой стороне хорошо растут культуры, предпочитающие яркий, но рассеянный свет.

Ivanka I/Shutterstock/FOTODOM

* Анютины глазки (виола) — не требуют яркого прямого солнца, комфортно себя чувствуют в легкой полутени, цветут все лето и даже теплой осенью. Виоле нужна температура от 15 до 21 ℃, поливать ее достаточно два раза в неделю. Морозостойкие сорта способны выдерживать температуры 5–10 ℃.

* Бальзамин — нежное травянистое растение, которое ценится за невероятно обильное и долгое цветение. Он полная противоположность любителя засухи портулака, растение не выносит прямого полуденного солнца: листья могут получить ожоги, а цветы быстро завянут. В жару на балконе его нужно поливать ежедневно, а иногда и дважды в день.

* Настурция и душистый горошек отлично подходят для восточного балкона. Настурция цветет до заморозков, плохо переносит прямые солнечные лучи, поэтому утреннее солнце для нее идеально. Душистый горошек активно тянется вверх, особенно в тепле (20–24 ℃), поэтому позаботьтесь об опорах заранее.

* Из ампельных растений декоративные виды с длинными, гибкими стеблями, которые красиво свешиваются вниз или стелются по поверхности можно использовать сурфинию — близкую родственницу петунии. Она любит свет, но легче переносит полутень, чем петуния, и образует пышные каскады из мелких цветков.

Западная сторона

Западный балкон получает достаточно яркий, но не такой активный свет, в отличие от южного. Здесь уместны те же растения, что и на восточной стороне. Хорошо будут расти на западной стороне вьющиеся культуры, которые любят солнце во второй половине дня.

Lapa Smile/Shutterstock/FOTODOM

* Вереск — морозостойкий кустарник, предпочитает рассеянное освещение, хорошо растет на западной или восточной стороне. Несмотря на то что растение способно переносить морозы до −15 ℃, с наступлением холодов лучше занести его в квартиру. Почва под вереском должна оставаться постоянно увлажненной, а в летний период рекомендуется дополнительно опрыскивать листья.

* Ипомея, клематис, душистый горошек и дикий виноград создадут зеленые «ширмы». Ипомея и душистый горошек будут получать достаточно света для активного роста и цветения. Дикий виноград быстро разрастается и к осени радует багряной листвой.

* Бархатцы и петунии получат на западной стороне достаточно света, но не будут страдать от изнуряющей полуденной жары, как на юге.

* Фуксия и бегония на западном балконе чувствуют себя комфортно, если обеспечить им защиту от самых жарких послеполуденных лучей.

Кстати Высаживать цветы на балкон можно начинать, когда установится стабильная плюсовая температура, но точные сроки зависят от типа остекления вашего балкона и морозостойкости самих растений. На застекленном утепленном балконе высадку растений можно начинать в конце марта или начале апреля, если температура там не опускается ниже +5…+7 градусов. На открытом балконе безопаснее всего высаживать цветы в середине или конце мая, когда придет стабильное тепло.

Как правильно ухаживать за растениями на балконе

Полив

Частота полива зависит от стороны света. На южной стороне земля высыхает быстро — поливайте примерно трижды в неделю. На северной, в тени и прохладе, достаточно двух раз.

Не лейте воду «на автомате» — сначала потыкайте деревянной палочкой землю на пару сантиметров вглубь. Если там еще влажно, подождите. Ирина Лебедева начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Удобрения

Для активного цветения растениям нужны подкормки. Раз в месяц вносите комплексные удобрения, богатые калием и фосфором (они стимулируют образование бутонов). Азотные удобрения лучше использовать для наращивания зеленой массы, но не переусердствуйте: избыток азота может снизить цветение, предупреждает эксперт.

Обрезка и формирование

Чтобы кусты были пышными, прищипывайте молодые растения после появления 5–6 листьев, уточняет Ирина Лебедева. Удаляйте увядшие цветки — это продлевает цветение и стимулирует образование новых бутонов. У ампельных видов (петуния, фуксия, сурфиния) регулярно подрезайте слишком длинные побеги, чтобы сохранить декоративность.

Адаптация растений

Не торопитесь сразу выставлять растения на улицу — дайте им время привыкнуть. Примерно полторы недели просто выносите их на балкон в дневные часы, а вечером снова забирайте домой.

Madeleine Steinbach/Shutterstock/FOTODOM

На что обратить внимание при покупке семян

По словам Ирины Лебедевой, хорошие семена — это те, которые соответствуют ГОСТу: для многолетников действует ГОСТ 12420-81, для однолетников — ГОСТ 12260-81. Согласно им, в пакетике не должно быть никаких посторонних карантинных сорняков, вредителей или следов болезней. Плюс ко всему, семена должны иметь высокую всхожесть, выглядеть правильно — иметь тот цвет и форму, которые характерны именно для этого растения.

«Отдельный момент — упаковка. Она должна быть либо герметичной, либо стандартной, но обязательно с четкой маркировкой. На этикетке должна быть вся информация о сорте и качестве — без этого брать семена просто не стоит», — объясняет собеседница «Газета.Ru».

Перед покупкой семян также обратите внимание на следующие моменты:

* Любая партия семян обязана иметь свидетельство и акт апробации — именно они подтверждают, что семена взойдут и окажутся именно того сорта, который заявлен.

* Обязательно проверьте срок годности и целостность упаковки — надорванный или потертый пакет должен вас насторожить. Не лишним будет убедиться в наличии номера партии и ГОСТа. И конечно, хороший производитель всегда укажет все самое важное о сорте: на какую высоту вырастет растение и когда порадует вас цветением.

* Не гонитесь за экзотикой, берите то, что проверено в вашем регионе. Районированные сорта от надежных производителей — лучший выбор.

* Если дата выбита типографским способом, а не просто напечатана — это хороший признак, такой пакет вызывает больше доверия. И еще один момент: фольгированная упаковка сохраняет семена куда дольше, чем обычная бумажная.