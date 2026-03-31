«Киев пытается лишить Москву прибыли». Беспилотники вновь атаковали Ленобласть

Дрозденко: двое детей и один взрослый пострадали при атаке БПЛА на Ленобласть

Беспилотники ВСУ продолжают атаковать территорию Ленинградской области. Под ударом оказался поселок Молодцово, где пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Очередные повреждения зафиксированы в порту Усть-Луга. По информации СМИ, украинские дроны летели через Прибалтику. Тем временем мошенники стали распространять фейки о введении в Ленобласти режима ЧС.

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников в поселке Молодцово Кировского района Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет»,

— отметил он.

Пострадавшим оказали помощь в больнице Шлиссельбурга. Однако госпитализация не потребовалась, после осмотра их отпустили домой, уточнил глава региона.

В Молодцово из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, которое находится на капитальном ремонте, рассказал Дрозденко. В районе гаражей и котельной произошли возгорания, их потушили.

Атаку БПЛА также отражали в Выборгском и Кингисеппском районах, вновь зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга , добавил Дрозденко. Очевидцы рассказали SHOT, что взрывы и интенсивную стрельбу они слышали также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.

Всего над регионом в течение ночи уничтожили 38 БПЛА. По информации SHOT, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленобласть беспилотниками «FP-1» длиной 3,5 м и дальностью полета около 1200 км. Telegram-канал утверждает, что их запускали через Прибалтику : Литва, Латвия и Эстония открыли небо и коридор для украинских беспилотников. Однако официально эта информация не подтверждалась.

Воздушную тревогу в Ленобласти объявили накануне вечером в 22:07 мск — сначала в Лужском, Киришском и Тосненском районах, а затем по всей территории региона. Сообщение о первых сбитых беспилотниках появилось вскоре после полуночи. Тревогу отменили утром 31 марта.

ВСУ атакуют Ленобласть с 22 марта, под удар попадали порты Приморск и Усть-Луга. На этом фоне в регионе ограничивают работу мобильного интернета, а в аэропорту Пулково корректируют расписание. Прошедшей ночью в воздушной гавани были задержаны более 40 рейсов, отменили на вылет 25 рейсов. Сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме.

Правительство региона и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы.

Фейковый режим ЧС

Тем временем мошенники через электронные адреса юридических и физических лиц стали распространять недостоверную информацию о введении режима чрезвычайной ситуации в Ленобласти, сообщил Дрозденко.

В фейковом документе, опубликованным губернатором, говорится, что режим ЧС якобы объявляется с 27 марта на территории отдельных районов «в связи с инцидентом, вызванным падением беспилотных летательных аппаратов на объекты портовой и промышленной инфраструктуры, сопровождающимся выбросом опасных химических веществ в атмосферу». Там же предписано ограничить пребывание местных жителей на открытом воздухе и организовать частичную эвакуацию из загрязненных зон.

«Оснований для введения в Ленинградской области режима чрезвычайной ситуации нет»,

— подчеркнул Дрозденко.

Он обратил внимание, что подделка использует реквизиты постановления правительства Ленобласти «Об образовании комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ленинградской области». Оригинал документа опубликован и размещен в правовых базах, уточнил губернатор.

Фейковое постановление появилось после сообщений о том, что в Санкт-Петербурге, — предположительно, после возгорания в Усть-Луге — ухудшается качество воздуха. Также жители города обращали внимание на дымку. МЧС предупреждало что 28, 29 и 30 марта ожидаются «неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы». Однако синоптики опровергли взаимосвязь явления с происшествием в порту.

«Зеленский старается»

Атаки ВСУ на Ленобласть связаны с желанием президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию доходов от продажи углеводородов, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

«Через Усть-Лугу идет львиная доля поставок наших углеводородов, а также из Приморска. Киев пытается лишить Москву прибыли от продажи нефти. Вот и Владимир Зеленский старается»,

— отметил он в беседе с NEWS.ru.

Собеседник издания допустил, что Зеленскому «помогает Британия». Дандыкин напомнил, что украинский лидер «с ухмылкой» говорил о том, что Запад просил его не бить по российским терминалам.

«С другой стороны Эстония, Латвия, Литва, Финляндия открывают воздушное пространство, откуда, вероятно, летят БПЛА. Все скоординировано», — добавил эксперт.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Финляндия, фактически пропуская летящие в Россию украинские БПЛА через свою территорию, включилась в войну с РФ .

«Да, опосредованно, но тем не менее она, пропуская эти беспилотники, должна понимать, что они могут нанести ущерб нашей стране. Могут люди погибнуть», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

В связи с этим у России есть все основания сбивать эти беспилотники на территории Финляндии, добавил сенатор.