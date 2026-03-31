Атака дрона на здание правительства Белгородской области попала на видео

Момент удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по зданию правительства Белгородской области попал на видео. Запись в своем Telegram-канале опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что количество пострадавших в результате атаки увеличилось до трех человек.

«За медицинской помощью обратились еще две женщины. Одна из них — сотрудник, а другая — посетительница администрации», — уточнил глава российского субъекта.

Врачи диагностировали у раненых минно-взрывные травмы и баротравмы. Сотрудницу областного правительства оставили в больнице, посетительницу после оказания необходимой помощи отпустили домой.

БПЛА нанес удар по зданию регионального правительства в Белгороде днем 31 марта. Изначально Гладков заявил об одном пострадавшем — начальнике отдела административно-хозяйственной части правительства Вячеславе Бескоровайном. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями живота и конечностей. Само здание также получило повреждения — у него оказались посечены фасад и остекление.

Ранее украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области.

 
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!