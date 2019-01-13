Трамп пообещал обнародовать протоколы разговоров с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он обнародует детальные протоколы личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает Mediaite.
Когда его спросили, собирается ли он это сделать, он ответил утвердительно, добавив, что ему «все равно». Трамп рассказал, что на встрече с Путиным в Гамбурге летом 2017 года у них состоялась «отличная» беседа, в ходе которой они обсуждали ситуацию в Израиле и «много других вещей». Он заключил, что «ничего не скрывает» от своей администрации.
Ранее газета The Washington Post писала, что Трамп скрывал детали своей первой встречи с Путиным.