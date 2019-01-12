В Совфеде оценили заявление Трампа об отношениях с Россией

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Член международного комитета Совфеда Олег Морозов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, потепление в отношениях между Россией и США неизбежно.

Он также добавил, что Трамп слишком зависим от давления антироссийского лобби.

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Морозов подчеркнул, что благие намерения Трампа «похожи на добрые сказки».

Ранее сообщалось, что Трамп понадеялся на восстановление отношений России и США.