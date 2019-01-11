Лидер оппозиции Македонии потребовал распустить парламент

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Лидер оппозиции Македонии Христиан Мицкоски призвал распустить парламент из-за утверждения закона о переименовании страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, голосование в парламенте было проведено неконституционным, противозаконным и нелегитимным путем.

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Он также добавил, что решение депутатов не является «решением македонского народа».

Мицкоски подчеркнул, что этот закон наносит вред Македонии.

Ранее сообщалось, что македонский парламент утвердил закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.