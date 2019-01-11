Кандидат в президенты Украины пристыдил Порошенко за «томос-тур»

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Лидер партии «Наши», кандидат в президенты Украины Евгений Мураев на своей странице в фейсбуке назвал «томос-тур» действующего главы государства Петра Порошенко «самой постыдной рекламой избирательной кампании» в стране.

По его словам, конкуренцию Порошенко в этом могут составить только «желтые борды» другого кандидата в президенты Арсения Яценюка.

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«Возня с предвыборной церковью настолько не от мира сего, что в какие-то моменты просто берет оторопь. Точно так же можно было бы отправляться в агтипоездку с куском летающей тарелки инопланетян или с манускриптом древней духовной практики выхода в астрал», — считает Мураев.

Он также назвал Пороршенко «антигарантом Конституции» и назвал его действия «мелкими» для первого лица государства.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещал обрубать руки коррупционерам.