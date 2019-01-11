Захарова прокомментировала обвинения США против Весельницкой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий в связи с обвинениями российского юриста Натальи Весельницкой в воспрепятствовании правосудию в США. Об этом она заявила во время брифинга ведомства.

По ее словам, США регулярно возбуждают против россиян уголовные дела с непонятными претензиями. Она подчеркнула, что российская сторона не намерена с этим мириться.

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«Ожидаем четких и внятных объяснений, с чем связаны выдвигаемые в ее [Весельницкой] адрес обвинения», — сказала Захарова.

Она добавила, что разбирательство по делу компании Prevezon Holdings было давно закончено.

Ранее сообщалось, что Наталью Весельницкую обвинили в воспрепятствовании правосудию в США. Речь идет о деле о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding. Согласно обвинению, Весельницкая якобы сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала в суд ответ в пользу обвиняемого, в то время как сама Весельницкая принадлежала к защите, что, по мнению американской стороны, стало «сознательным воспрепятствованием правосудию».