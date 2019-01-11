В Белоруссии не подтвердили снятие ограничений на число дипломатов из США

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз дал комментарий после появления в СМИ информации о снятии ограничения на число дипломатов из США на территории страны. Об этом сообщает «БелТА».

По его словам, между главами МИДа и Госдепа в последнее время состоялось несколько телефонных разговоров, посвященных улучшению отношений между странами.

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«Согласно правилам дипломатической этики детальное содержание этих разговоров не разглашается», — заявил Глаз.

Ранее сообщалось, что белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране.