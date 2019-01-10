Трамп заявил, что не был в курсе передачи информации Манафортом россиняну

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт делился данными политических опросов с россиянином. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский лидер заявил, что не был в курсе происходящего.

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«Нет, я ничего не знал об этом», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что экс-глава глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт делился информацией с россиянином Константином Килимником, который, как считают власти США, близок к российским спецслужбам.