Демократы в сенате выступили против кандидата Трампа на пост главы минюста

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа отозвать кандидатуру Уильяма Барра на должность генпрокурора страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шумера, сенату нужно тщательно выслушать показания Барра, которые он будет давать юридическому комитету на следующей неделе.

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«…я по-прежнему убежден — после непрошеной заметки [с критикой Мюллера], — что президенту Трампу следует отозвать его кандидатуру», — сказал Шумер.

Ранее кандидат президента США Дональда Трампа на должность генерального прокурора США — Уильям Барр — ранее в этом году направил записку министерству юстиции США, в которой раскритиковал работу ведущего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера.