В США рассказали о судьбе «российского дела» после смены генпрокурора

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что выдвинутый президентом страны Дональдом Трампом на должность генпрокурора США Уильям Барр позволит ведущему расследование «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году спецпрокурору Роберту Мюллеру закончить работу. Об этом сообщает Reuters.

По словам Грэма, Барр заверил, что расследование продолжится.

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«Могу сказать, что он (Барр. — Газета. Ru) высоко ценит мистера Мюллера и намерен позволить ему закончить свою работу», — сказал Грэм.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн покинет свой пост после назначения Барра.