NYT: демократы заинтересовались таинственным звонком в «российском деле»

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Демократы, которые с января заняли большинство мест в палате представителей конгресса США, начали постепенную подготовку к возобновлению расследования в отношении президента США Дональда Трампа, пишет газета The New York Times.

Первое время в рамках расследования связей Трампа с Россией основными для демократов будут два вопроса — звонок на тайный номер перед встречей в Trump Tower и финансовые транзакции Трампа, связанные с Россией, пишет NYT. Новый председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф сказал, что они приступили к расследованию неизвестного номера, на который накануне встречи между членами штаба Трампа и российским адвокатом Натальей Весельницкой в Trump Tower в 2016 году позвонил сын президента США Дональд Трамп-младший.

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Телефонные записи Трампа-младшего уже на руках у следователей конгресса. Они показывают, что звонок был сделан на заблокированный номер, однако сын Трампа заявил следователям, что не помнит, кому звонил в тот день.

Демократы считают, что заблокированный номер мог принадлежать будущему президенту США, тогда это будет доказательством того, что Трамп знал заранее о компромате на своего оппонента в президентской гонке — Хиллари Клинтон, пишет газета.

По словам Шиффа, они уже начали неофициальные беседы с потенциальными свидетелями и их адвокатами, а также необходимыми учреждениями. Отмечается, что в последние недели демократы разослали десятки писем с просьбой предоставить документы и информацию, связанную с бизнесом Трампа, а также его администрацией и предвыборной кампанией.