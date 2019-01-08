Из Софийского монастыря в Киеве забрали томос

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Представители духовенства забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что сотрудники музея не знают о текущем месте нахождения томоса. По некоторым данным, его планируют направить в Стамбул, чтобы свои подписи смогли поставить члены Священного синода.

Ранее министерство культуры Украины опровергло сообщения о том, что томос об автокефалии Православной церкви Украины будет возвращен в Стамбул.