Помпео прокомментировал возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможную встречу американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он рассказал телеканалу Fox News.
По его словам, эта встреча должна состояться в ближайшее время, однако предстоит еще много работы.
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«Я уверен, что президент Трамп и Ким Чен Ын смогут снова встретиться в ближайшее время», — сказал Помпео.
Он подчеркнул, что США и КНДР уже обозначили условия, необходимые для денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация США ищет место для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына.