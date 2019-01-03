Лидер республиканцев анонсировал встречу конгресса по шатдауну

Лидер партийного меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что встреча конгрессменов по вопросу утверждения бюджета страны запланирована на пятницу, 5 января. Об этом сообщает Reuters.

Также Маккарти выразил надежду, что демократы представят встречное предложение по объемам финансирования строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Этот вопрос является главной причиной отсутствия согласия между демократами и республиканцами по бюджету.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил «сделку» лидеру демократов в палате представителей Нэнси Пэлоси.