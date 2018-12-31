На Украине началась президентская избирательная кампания

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На Украине стартовала президентская избирательная кампания, передает УНИАН.

Согласно имеющейся информации, она продлится 90 дней. При этом до 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они смогут начать предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта.

Ранее глава украинской партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассказала о состоявшихся на Украине 23 декабря выборах глав территориальных общин. По ее словам, состоявшиеся выборы были «страшными». При этом Тимошенко подчеркнула, что не видела ничего подобного, несмотря на многолетний опыт в политике.