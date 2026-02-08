Лондон и далее будет считать приоритетом удержание властей Украины «на плаву», в дальнейшем Москве надо исходить из этого. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в беседе с РИА Новости.

«Удержание киевского режима «на плаву», его сохранение в неизменности будет и далее оставаться приоритетной задачей в плане сдерживания нашей страны... Из этого нам нужно исходить», — сказал дипломат.

До этого Келин заявил, что Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев. Также, по мнению посла, Лондон подталкивает Киев к продолжению боевых действий.

4 февраля журнал The American Conservative написал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удобнее терять подконтрольные Киеву территории из-за продвижения российских войск, а не путем отказа от них в рамках мирного урегулирования. По словам авторов, результат для Украины будет одинаковым, но, возможно, не для украинского лидера.

Также в публикации подчеркивается, что большие потери и невыполненные обещания усложняют для Зеленского задачу по «продаже» украинцам мира, основанного на отказе от вступления в НАТО и контроля над территориями.

Ранее в Британии заявили об увеличении числа своих военных на Украине.