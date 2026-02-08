Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Политика

Названы европейские страны, которые могут восстановить отношения с Россией

Политолог Самонкин: Венгрия, Чехия и Италия могут восстановить контакты с Россией
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Венгрия, Чехия и Италия в ближайшее время могут восстановить контакты с Россией. Об этом News.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Он подчеркнул, что речь идет о странах, которые уже высказывали готовность восстановить экономические связи с Москвой. В первую очередь речь идет о Венгрии, Чехии и Словакии, которые показывают «здравую внешнюю политику», уточнил эксперт.

Самонкин не исключил, что наладить связь могут Франция и Италия из-за «уязвимого положения Европы в связи с кризисом».

«Италия также может повлиять на этот позитивный сигнал из-за тесных культурных и туристических партнерских программ с Россией до 2014 года. Мы видим изменение французской политики в сторону высказывания переговорного процесса», — сказал эксперт.

3 февраля советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ утверждают, что он встречался с помощником Путина Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат».

Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США начали обратный отсчет до победы России.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!