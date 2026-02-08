Политолог Самонкин: Венгрия, Чехия и Италия могут восстановить контакты с Россией

Венгрия, Чехия и Италия в ближайшее время могут восстановить контакты с Россией. Об этом News.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Он подчеркнул, что речь идет о странах, которые уже высказывали готовность восстановить экономические связи с Москвой. В первую очередь речь идет о Венгрии, Чехии и Словакии, которые показывают «здравую внешнюю политику», уточнил эксперт.

Самонкин не исключил, что наладить связь могут Франция и Италия из-за «уязвимого положения Европы в связи с кризисом».

«Италия также может повлиять на этот позитивный сигнал из-за тесных культурных и туристических партнерских программ с Россией до 2014 года. Мы видим изменение французской политики в сторону высказывания переговорного процесса», — сказал эксперт.

3 февраля советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ утверждают, что он встречался с помощником Путина Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат».

Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США начали обратный отсчет до победы России.