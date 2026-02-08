Размер шрифта
Общество

Названы города РФ, пользующиеся наибольшей популярностью у американцев

Консул Марков: Сочи и Золотое кольцо пользуются популярностью у американцев
Владимир Сергеев/РИА Новости

Наибольшей популярностью у американских туристов в России пользуются Сочи, города Золотого кольца и озеро Байкал. Об этом во время интервью для РИА Новости рассказал консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

По его словам, многие иностранцы после посещения Москвы и Санкт-Петербурга остаются в полном восторге от России и ее жителей.

«Особой популярностью [у граждан США] пользуются города Золотого кольца, Сочи, озеро Байкал, Карелия, Кавказ, Алтай и Камчатка», — отметил дипломат.

Как он сказал, народная дипломатия позволяет закрепить положительный имидж РФ «в сердцах простых американцев». Также на это работают гостеприимство россиян и красота самой страны.

10 января в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко сообщили, что туристический маршрут Золотое кольцо собираются расширить на 49 населенных пунктов. Впервые в соответствующий список решили внести города и села в Нижегородской и Тверской областях. Изменения внесут в преддверии юбилея туристического маршрута — в 2027 году Золотому кольцу исполнится 60 лет.

Ранее в РФ зафиксировали увеличение числа туристических поездок иностранцев по стране.
 
