Генерал армии США обвинил Трампа во лжи и аморальности
Генерал армии США в отставке Стенли Маккристал прокомментировал отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса в эфире ABC News.
Отвечая на вопрос ведущей о том, согласился бы он войти в администрацию президента США Маккристал заявил, что не принял бы подобного решения. Он подчеркнул, что считает, что глава государства не говорит правду, а также, что тот аморален.
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Он также отметил, что не сказал бы сторонникам Трампа, что они не правы.
Ранее сообщалось, что Трамп в 1998 году дал интервью инопланетянам в детском телешоу.