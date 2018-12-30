Порошенко отказался от встречи Нового года — 2019 на Мальдивах

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Президент Петр Порошенко намерен встретить Новый год в своей резиденции в Ивано-Франковской области после скандала с его новогодней поездкой на Мальдивы в прошлом году, передает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что сопровождать Порошенко будут его жена Марина и дети, которые редко появляются дома из-за учебы в Великобритании.

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Как отмечается, речь идет о карпатской резиденции «Синегора», которая стала излюбленным местом отдыха глав Украины с 2001 года. Уточняется, что там в свое время отдыхали бывшие украинские президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

Ранее сообщалось, что генпрокуратуру Украины обязали возбудить дело о поездке Порошенко на Мальдивы.