Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством и отметил, что союз двух стран можно считать состоявшимся, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко напомнил, что в 2019 году будет отмечаться двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. По словам белорусского президента, хотя странам пришлось пройти непростой путь, с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся.

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Глава Белоруссии добавил, что воля россиян и белорусов будет способствовать интеграционному строительству, многоплановому сотрудничеству и формированию общей новейшей истории.

Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем поздравлении к Трампу заявил о готовности к диалогу с США.