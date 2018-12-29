Лукашенко и Путин никогда не смогут надоесть друг другу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со своим коллегой из России Владимиром Путиным заявил, что главы двух стран никогда не смогут надоесть друг другу, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Белорусский лидер объяснил это тем, что у Москвы и Минска есть много общих вопросов.

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«Я пошутил, что мы надоели друг другу. Но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, серьезно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире, никуда от этого не деться, потому что проблемы надо решать», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что если России и Белоруссии не удается оставаться «братьями», то можно быть «партнерами», признав при этом важность всесторонних отношений с Россией.