Песков рассказал о часовом разговоре Путина с главой Финляндии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в преддверии Нового года провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает РИА «Новости».

В канцелярии финского лидера уточнили, что стороны беседовали около часа. Президенты затронули в разговоре актуальные вопросы текущей повестки дня, вопросы двусторонних отношений Финляндии и России, Арктического совета и Совета Европы, ситуацию в Азовском море и контроль над ядерным оружием.

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Путин и Ниинистё также пожелали друг другу хорошего Нового года, добавили в пресс-службе.

Песков добавил, что Путин также побеседовал по телефону с президентом Киргизии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии по запросу США задержали россиянку.