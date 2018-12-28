Песков рассказал о часовом разговоре Путина с главой Финляндии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в преддверии Нового года провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает РИА «Новости».
В канцелярии финского лидера уточнили, что стороны беседовали около часа. Президенты затронули в разговоре актуальные вопросы текущей повестки дня, вопросы двусторонних отношений Финляндии и России, Арктического совета и Совета Европы, ситуацию в Азовском море и контроль над ядерным оружием.
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Путин и Ниинистё также пожелали друг другу хорошего Нового года, добавили в пресс-службе.
Песков добавил, что Путин также побеседовал по телефону с президентом Киргизии.
Ранее сообщалось, что в Финляндии по запросу США задержали россиянку.