Путин сдержал обещание и пожал ребенку руку

Российский президент Владимир Путин исполнил желание 10-летнего Николая Кузнецова, передает РИА «Новости».

Как отмечается, тяжелобольной мальчик мечтал пожать руку главе государства, а также попросил Путина расписаться на форме для занятий самбо. Президент встретился с мальчиком и его матерью в Кремле.

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По словам ребенка, перед встречей он «чуть-чуть» волновался, но его мама волновалась сильнее.

Ранее сообщалось, что в начале декабря Путин посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей.