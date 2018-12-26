Турецкая делегация приедет в Россию
Турецкая делегация нанесет визит в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Партии справедливости и развития Омера Челика.
Как отмечается, мероприятие запланировано на 29 декабря.
Подчеркивается, что среди делегатов будут главы МИД и Минобороны Турции(Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар).
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«В субботу делегация в составе официального представителя президента Турции Ибрагима Калыны, главы МИД Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара и главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана отправятся с визитов в Россию», — сказал Омер Челик.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором визите в Россию для беседы с Путиным.