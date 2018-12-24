Чукалин: лидер не может быть замкнутым в себе или в своей маленькой группке людей

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин прокомментировал заявление первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко о том, что для выхода в финал конкурса «Лидеры России» участникам необходимо будет выполнить социально значимое действие для своего региона.

«У нас принято считать, что менеджер – это всегда только про прибыль. С одной стороны, любой менеджер должен эффективно обеспечивать те функции, которые на него возлагает работодатель. Если это коммерческая организация, то, конечно, речь идет в первую очередь о выстраивании коммерческой деятельности. Но бизнес не существует в отрыве от общества, поскольку он встроен в него. Не может бизнес закрыться от социальных процессов каменной стеной и не замечать того, что происходит вокруг. Если у людей есть потребность в какой-то помощи, бизнес не может от этого отгородиться. Этот новый тренд в системе отбора менеджмента – своего рода программирование будущей управленческой элиты. Мы говорим им: «Да, вы должны быть профессиональны, но вы также должны обращать внимание на процессы в обществе», — рассказал Чукалин в интервью «Газете.Ru».

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«Социальные проекты – это добровольческая деятельность в разных формах. Это может быть благотворительность, а может быть шефство для некоммерческих организаций, которые занимаются решением проблем граждан. Также это может быть наставничество над молодыми ребятами из неблагополучных семей, — пояснил он. — В рамках взращивания новой элиты идет программирование на то, чтобы они обращали внимание на происходящее вокруг них. Будущие управленцы также будут знать, что это довольно эффективный способ мотивации персонала, поскольку не все упирается в деньги, и делать добро – это тоже важно».

«Конкурс «Лидеры России» и был создан для формирования глобального кадрового резерва страны. Президент говорит о прорыве, о том, что сейчас нам нужно мобилизовать все усилия, чтобы реализовать очень амбициозные задачи, поставленные в майских указах. Чтобы их исполнить нам нужна очень серьезная управленческая база. «Лидеры России» – это про формирование кадрового резерва и новой управленческой элиты в стране. И еще на этапе отбора элиты происходят целевые установки. Будущим лидерам говорят: «Ты должен быть эрудирован, смел, уметь работать в команде и также ты должен понимать, что происходит в обществе». Лидер не может быть замкнутым в себе или в своей маленькой группке людей», — резюмировал Чукалин.