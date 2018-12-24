Тимошенко назвала состоявшиеся на Украине выборы «армагеддоном»

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Глава украинской партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассказала о состоявшихся на Украине 23 декабря выборах глав территориальных общин. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, состоявшиеся выборы были «страшными». При этом Тимошенко подчеркнула, что не видела ничего подобного, несмотря на многолетний опыт в политике.

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«Когда бюллетени печатались на ксероксе, бюллетени были абсолютно не защищены, когда неизвестно откуда приносят 100 фальшивых бюллетеней уже с пометками», — сказала Тимошенко.

Она добавила, что осуществлялся масштабный подкуп по всем каналам.

«Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп — все это было в наличии», — заметила Тимошенко.

Она уточнила, что людей заставляли не участвовать в выборах или выдвигаться от «Блока Петра Порошенко».

Ранее сообщалось, что блок Порошенко отчитался о победе на региональных выборах.