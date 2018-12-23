Блок Порошенко отчитался о победе на региональных выборах

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По подсчетам партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП), ее кандидаты лидируют на выборах претендентов в главы объединенных территориальных общин (ОТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу БПП.

Выборы глав 78 ОТО в 13 регионах Украины прошли в воскресенье, 23 декабря.

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«По данным экзитполов, проведенных партийными штабами, более 40% кандидатов на должности председателей ОТО, которые лидируют по предварительным результатам, — кандидаты... от БПП», — говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В партии отметили, что наибольшую поддержку ее члены получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты устроили демарш во время выступления Порошенко.