Нетаньяху пожаловался на «ежедневный троллинг» со стороны Эрдогана
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «антисемитским диктатором», передает РИА «Новости».
По мнению Нетаньяху, Эрдоган «одержим» Израилем.
«Я подвергаюсь ежедневному троллингу со стороны антисемитского диктатора Эрдогана», — отметил Нетаньяху.
Реклама
Он добавил, что с каждым днем Турция приобретает все больше черт диктатуры.
Ранее Эрдоган обвинил Нетаньяху в проведении политики государственного террора.