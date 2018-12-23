Песков рассказал о клевете, жалобах и нежурналистах на пресс-конференции Путина

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил прошедшую пресс-конференцию, на которой Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, некоторые вопросы не имели никакого отношения к журналистике и являлись жалобами. Он добавил, что своими вопросами люди, которые на самом деле не являлись журналистами, отняли время у других. Он подчеркнул, что в течение суток их информацию удалось проверить и выяснилось, что некоторые обращения были клеветой. В качестве примера он привел вопрос про газовую трубу в Ленинградской области.

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«Президент является сторонником полной открытости... Но как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов, мы пока не понимаем», — сказал Песков.

Ранее Путин рассказал, зачем проводит большую пресс-конференцию.