Порошенко пристыдили за гуляния в ресторане во время военного положения

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Украинская журналистка Ярослава Коба опубликовала видеозаписи и фотографии того, как президент Украины Петр Порошенко проводит время в элитном ресторане, передает РИА «Новости».

«Хоть бы постеснялись, во время военного положения», — сказала Коба.

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Она также отметила, что глава государства прибыл в ресторан с супругой и охраной. Позднее СМИ установили, что помимо президента в ресторане также находился генпрокурор Украины Юрий Луценко, отмечавший там день рождения, который был у него более недели назад.

Ранее сообщалось, что Порошенко потребовал от УПЦ отразить в названии связь с РПЦ.