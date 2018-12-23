Умер Пэдди Эшдаун

Бывший лидер либерально-демократической партии Великобритании Джереми (Пэдди) Эшдаун скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Эшдаун умер после непродолжительной болезни.

Как отмечается, врачи диагностировали у политика рак мочевого пузыря в ноябре.

Пэдди Эшдаун возглавлял либерально-демократическую партию в 1988-1999 годах. Он был одним из членов Палаты лордов парламента Великобритании. Эшдаун также давал показания против Слободана Милошевича в Гааге.