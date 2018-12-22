В Саудовской Аравии умер Красный Принц

Сын основателя королевства Саудовская Аравия принц Таляль бен Абдель Азиз скончался на 88-м году жизни, передает РИА «Новости».

Принц Таляль являлся 18-м сыном основателя современного саудовского государства Абдель Азиза Аль-Сауда. Правящий монарх — Салман бен Абдель Азиз — приходится ему сводным братом.

В конце 50-х годов прошлого столетия он занимал пост первого министра транспорта королевства, затем был главой министерства финансов. В начале 1960-х годов Таляль подверг жесткой критике систему власти в монархии. Создав движение «Свободные эмиры», он на несколько лет эмигрировал в Каир, где нашел поддержку президента арабской республики Гамаля Абдель Насера.